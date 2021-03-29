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В Чехии выявили новую мутацию коронавируса

29 марта, 03:25

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Исследователи считают, что новый штамм не опаснее уже известных

В Чехии в лаборатории в Брно обнаружили ранее не описанную мутацию коронавируса в ходе исследования образцов инфицированных пациентов.

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Об этом сообщает местное телевидение Ceska Televize.

Новый штамм выявила лаборатория Elisabeth Pharmacon, которая проводит тестирование на коронавирус.

"Благодаря секвенированию образцов от пациентов с вирусом SARS-CoV-2 наша лаборатория обнаружила ранее не описанную мутацию шипованого белка... К счастью, мутация находится в состоянии, которое не должно влиять на связывание антител или клеточных рецепторов", - заявил директор лаборатории Омар Шери.

По словам экспертов, обнаруженная мутация так называемого шипованого белка, характерного для коронавируса, не является более опасной, чем британская или южноафриканская и поддается действию применяемых сейчай в мире вакцин.

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Напомним, существующие вакцины на 30% менее эффективны против южноафриканского варианта коронавируса, который может вызывать 10-кратное снижение выработки антител у вакцинированных или ранее инфицированных людей.

Мы также сообщали, что повышение показателей смертности от COVID-19 в Украине и других странах связано с широким распространением британского штамма, который распространяется гораздо быстрее и более агрессивен.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Чехия штамм мутация коронавирус
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