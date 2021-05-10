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В Дании осудили за шпионаж российского ученого

10 мая, 22:57

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Россиянин в течение нескольких лет собирал информацию о датской энергетической системе и передавал ее российской разведке

В Дании суд 10 мая вынес приговор россиянину, которого признали виновным в передаче российской разведке информации о технологиях датской энергетической системы.

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Об этом говорится в решении суда.

36-летнего гражданина России осудили на 3 года заключения, он также будет выслан из Дании с постоянным запретом на въезд.

"В течение нескольких лет он собирал информацию Технического университета Дании и компании в Северной Ютландии и передавал эту информацию российской разведке, в том числе за плату", – говорится в сообщении.

Осужденный находится под стражей с июля 2020 года, а в декабре прошлого года датская прокуратура предъявила ему обвинение в шпионаже.

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Согласно информации российских СМИ, обвиняемый в шпионаже россиянин – это 35-летний ученый Алексей Никифоров, специалист по химии редких и рассеянных элементов, который работал в одном из датских университетов и жил в Копенгагене и Ольборге.

Напомним, в Италии спецслужбы задержали высокопоставленного офицера ВМФ Италии при передаче секретных сведений офицеру российского посольства.

Мы также писали, что во Львовской области задержали шпиона РФ, похищавшего данные украинских силовиков.

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