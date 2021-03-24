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В ЕС будут утверждать вакцины от новых штаммов COVID-19 в ускоренном режиме

24 марта, 15:39

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Производителям эффективных вакцин хотят быстрее выдавать разрешения

Для ускорения выдачи разрешений на использование вакцин против COVID-19, которые эффективны от новых штаммов коронавируса, Еврокомиссия ввела соответствующую процедуру.

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Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

"Сегодня Еврокомиссия вводит меру по ускорению выдачи разрешений на адаптированные вакцины COVID-19", – говорится в сообщении.

Кроме того, ужесточен механизм авторизации экспорта вакцин от COVID-19 за пределы Евросоюза.

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Ранее мы писали, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила запретом на экспорт компании AstraZeneca из-за того, что она нарушает договор о поставках.

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Также недавно в Еврокомиссии заявили, что в Европе началась третья волна коронавируса.

В то же время вакцинация населения еще не скоро начнет влиять на уровень заболеваемости COVID-19 в Украине. Нужно, чтобы минимум у 70% населения были антитела.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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