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В ЕС наконец достигли соглашения о едином СОVID-паспорте

20 мая, 21:08

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Европарламент и Совет Евросоюза смогли договориться по вопросу внедрения единого цифрового сертификата о вакцинации после четырех раундов переговоров

В ЕС договорились о едином паспорте вакцинации. Коллаж "Сегодня"

В ЕС договорились о едином паспорте вакцинации. Коллаж "Сегодня"

В Европейском Союзе со второй попытки пришли к соглашению по введению на территории содружества единого цифрового паспорта о вакцинации против COVID-19.

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Об сообщила пресс-служба Еврокомиссии в Twitter.

"У нас есть сделка по нашему предложению о европейском цифровом сертификате COVID-19!" - говорится в сообщении.

Более подробную информация о достигнутых договоренностях пообещали обнародовать в ближайшее время.

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По информации СМИ, представители Европарламента и председательствующей в Совете Евросоюза Португалии смогли договориться по вопросу внедрения в ЕС единого цифрового сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции после четырех раундов переговоров.

На сайте Европарламента сообщается, что 26 мая соглашение представят на голосование в Комитете по гражданским свободам ЕП, а окончательно решение по его утверждению запланировано на пленарной сессии 7-10 июня.

Напомним, Украина и Евросоюз достигли политического согласия о взаимном признании COVID-паспортов. Технически стороны также готовы к этому шагу.

Мы также сообщали, что вначале мая министры туризма стран "Большой двадцатки" (G20) в ходе видеоконференции 4 мая поддержали запуск паспортов вакцинации от коронавируса.

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