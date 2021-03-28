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В ЕС назвали дату введения COVID-паспортов

28 марта, 17:12

Виктория Барановская Виктория Барановская

Они будут едиными для всех граждан еврозоны

С 15 июня в Евросоюзе введут единый для всех граждан еврозоны сертификат вакцинации от коронавируса.

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Об этом заявил еврокомиссар, отвечающий за вакцинацию, Тьерри Бретон в эфире телеканала LCI.

Как отметил Бретон, сертификат можно скачать на смартфон или распечатать в бумажном виде.

"Он не будет обязательным, но авиакомпании могут его требовать", - сказал Бретон.

На документе будет QR-код. На нем будут все нужные сведения о человеке – фамилия, дата рождения, номер паспорта, сведения о том, прошел ли владелец вакцинацию и каким препаратом, а также болел он или нет.

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По словам Бретона, европейские граждане смогут получить его в своей стране просто запросив. Сертификат будет согласован между государствами-членами ЕС.

Ранее мы сообщали, что в Нью-Йорке ввели в обращение цифровой сертификат, который будет использоваться для официального подтверждения того, что человек вакцинировался от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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