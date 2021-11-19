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СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

В ЕС одобрили первые таблетки от COVID-19

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
19 ноября, 21:12
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Таблетки следует вводить в курс лечения как можно скорее после диагноза COVID-19 и в течение 5 дней от начала симптомов
Лекарство, выпускаемое в виде капсул, следует принимать дважды в день в течение 5 дней. Коллаж "Сегодня"
Лекарство, выпускаемое в виде капсул, следует принимать дважды в день в течение 5 дней. Коллаж "Сегодня"

Агентство ЕС по лекарственным средствам (EMA) предоставило экстренное разрешение на коронавирусный препарат "Молнупиравир" от американского фармацевтического гиганта MSD.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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Подробности

Комитет EMA по лекарственным средствам (CHMP) издал рекомендации по использованию Lagevrio (также известного как молнупиравир или MK 4482) для лечения COVID-19.

"Лекарство, которое в настоящее время не зарегистрировано в ЕС, можно использовать для лечения взрослых, которые не нуждаются в дополнительном кислороде и имеют повышенный риск развития тяжелой формы коронавируса", – говорится в заявлении.

  • Таблетки следует вводить в курс лечения как можно скорее после диагноза COVID-19 и в течение 5 дней от начала симптомов.
  • Лекарство, выпускаемое в виде капсул, следует принимать дважды в день в течение 5 дней.

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