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В ЕС отреагировали на убийство активиста в Беларуси

13 ноября, 14:01

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Европа уже наказала полсотни белорусских чиновников и президента, но это может быть еще не конец

За убийство активиста Романа Бондаренко Европейский Союз готов усилить санкции против властей Беларуси. Европа очередной раз осудила насилие от белорусских силовиков против своего народа.

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Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей Петера Стано.

"Это возмутительный и постыдный результат действий белорусских властей, которые не только прямо и жестоко репрессировали собственное население, но и создали среду, в которой могут иметь место такие беззаконные насильственные действия, игнорируя, таким образом, не только фундаментальные права и свободы белорусского народа, но и пренебрегая его жизнями", – прокомментировали избиение до смерти Романа Бондаренко.

В ЕС выразили соболезнования семье и друзьям активиста, подтвердили солидарность с белорусским народом, решительно осудили насилие против граждан и СМИ. Брюссель ожидает от белорусских властей прекращения репрессий, иначе санкции будут усилены.

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"Европейский Союз уже ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в жестоких репрессиях и запугивании, и готов ввести дополнительные санкции", – говорится в заявлении.

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Отметим, что в последние дни в Беларуси проходили массовые акции протеста и снова силовики атаковали людей на улицах, задержали более тысячи человек. Также стало известно, что за последние месяцы в отношении белорусов открыли более 900 уголовных дел. На днях Европейский Cоюз ввел санкции против нелегитимного президента Александра Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. При этом сам белорусский лидер заявил, что не парится по поводу санкций.

Марш пенсионеров в Минске 9 ноября. Источник: t.me/nashaniva

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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ЕС Беларусь санкции

Источник: Сегодня

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