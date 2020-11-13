В ЕС отреагировали на убийство активиста в Беларуси

Европа уже наказала полсотни белорусских чиновников и президента, но это может быть еще не конец

За убийство активиста Романа Бондаренко Европейский Союз готов усилить санкции против властей Беларуси. Европа очередной раз осудила насилие от белорусских силовиков против своего народа.

Реклама

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей Петера Стано.

"Это возмутительный и постыдный результат действий белорусских властей, которые не только прямо и жестоко репрессировали собственное население, но и создали среду, в которой могут иметь место такие беззаконные насильственные действия, игнорируя, таким образом, не только фундаментальные права и свободы белорусского народа, но и пренебрегая его жизнями", – прокомментировали избиение до смерти Романа Бондаренко.

В ЕС выразили соболезнования семье и друзьям активиста, подтвердили солидарность с белорусским народом, решительно осудили насилие против граждан и СМИ. Брюссель ожидает от белорусских властей прекращения репрессий, иначе санкции будут усилены.

В тренде Вспышка коронавируса в Европарламенте: заболели сотни депутатов

"Европейский Союз уже ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в жестоких репрессиях и запугивании, и готов ввести дополнительные санкции", – говорится в заявлении.

Реклама

Отметим, что в последние дни в Беларуси проходили массовые акции протеста и снова силовики атаковали людей на улицах, задержали более тысячи человек. Также стало известно, что за последние месяцы в отношении белорусов открыли более 900 уголовных дел. На днях Европейский Cоюз ввел санкции против нелегитимного президента Александра Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. При этом сам белорусский лидер заявил, что не парится по поводу санкций.

Марш пенсионеров в Минске 9 ноября. Источник: t.me/nashaniva

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама