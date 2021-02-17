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В ЕС почти 5% населения получили первую дозу вакцины от COVID-19

17 февраля, 18:18

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Вакцинированы уже около 22 млн человек

В Евросоюзе первую дозу вакцины от коронавируса получили почти 5% населения.

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Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, сейчас уже вакцинированы около 22 млн человек.

"К настоящему времени Евросоюз получил 33 млн доз вакцин. Около 5% – 22 млн человек – уже вакцинированы первой дозой, 7 млн человек – двумя дозами", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

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Тем временем еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стелла Кириакидис заявила, что будет подписан второй контракт с Pfizer/BioNTech по поводу поставки дополнительных 300 млн доз вакцины.

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Напомним, уже в конце февраля ожидаются первые поставки вакцины от коронавируса по глобальному механизму COVAX.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинация от коронавируса может начаться уже на следующей неделе. Также он рассказал о безопасности вакцины против коронавируса.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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ЕС вакцинация коронавирус
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