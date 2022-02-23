В ЕС подготовили второй пакет санкций – какой удар ожидает Россию

Объявленные Европейским Союзом 23 февраля санкции против России за признание террористических формирований "ЛДНР", это не последние запреты, которые может получить Кремль. Запуская в действие первый пакет, ограничивающий доступ российского государства и правительства к рынкам капитала и финансовым услугам ЕС, в Брюсселе разработали второй санкционный пакет, который будет введен в случае продолжения агрессии против Украины.
О деталях этого пакета рассказал агентству Reuters замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
Дубль 2
Второй пакет санкций будет затрагивать торговлю. В частности, европейцы намерены использовать меры по контролю за экспортом.
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Домбровскис признал, что эти меры, а также ответные санкции со стороны России будут иметь экономические последствия для ЕС, но территориальная целостность независимой Украины – важнее.
"Здесь на карту поставлены безопасность и территориальная целостность Украины, поэтому мы должны быть в состоянии реагировать, а также нести некоторые экономические издержки, если это необходимо", — сказал политик.
Новые санкции будут применены, если российские военные вторгнутся на территорию, которую не контролируют "ЛДНР".
Санкции
- Днем 23 февраля Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за признание "ЛДНР", и еще против 27 физических и юридических лиц. Их активы будут заморожены, с ними запрещено вести бизнес, им запрещено въезжать в ЕС даже с целью транзита в другие страны.
- Днем ранее Лондон ввела персональные санкции против ряда российских олигархов включая Геннадия Тимченко (инвестиционной группы Volga Group) и братьев Аркадия (ООО "СГМ-Мост") и Бориса Ротенбергов (миноритарный акционер "Газпром бурение"), а также против пяти крупнейших российских банков.
- Во время обращения к нации президент США Джозеф Байден тоже рассказал о своих запретах для России за признание террористических "ЛДНР". А потом и Министерство финансов США сообщило, что на детей ряда высокопоставленных чиновников РФ наложены ограничения.
- 23 февраля президент США Джозеф Байден сообщил о введении санкций против зарегистрированной в Швейцарии российской компании Nord Stream 2 AG, которая отвечает за строительство "Северного потока – 2" в Европе. Минфин США распорядился завершить к 2 марта все операции с этой компанией.