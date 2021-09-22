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В ЕС разработали закон о единой зарядке для всех гаджетов

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
22 сентября, 10:37
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Новые правила относительно зарядных устройств будут лучше для окружающей среды, а также удобнее для пользователей
В ЕС будет единая зарядка для всех гаджетов
В ЕС будет единая зарядка для всех гаджетов / Фото: Коллаж: Сегодня

Еврокомиссия на заседании 23 сентября официально представит проект законодательства по единому зарядному устройству для всех мобильных телефонов, планшетов и наушников.

Об этом сообщает Reuters.

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По данным агентства, комиссия хочет законодательно закрепить продажу зарядок отдельно от самих гаджетов, а также ввести унифицированный порт для зарядки. Еврокомиссия считает, что такой подход будет лучше для окружающей среды, а также удобнее для пользователей.

Почему все еще не приняли такой закон

Единое устройство для смартфонов, планшетов и наушников в ЕС обсуждают уже больше 10 лет.

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Основной противник этой идеи — Apple. В компании говорят, что единый тип зарядок будет сдерживать инновации и создавать дополнительное количество отходов.

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