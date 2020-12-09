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В ЕС считают, что Украине нужно доработать новый закон о лжи в декларациях

9 декабря, 22:09

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Евросоюз по-прежнему поддерживает борьбу с коррупцией в Украине

Новый закон об ответственности за электронное декларирование, который Верховная Рада приняла 4 декабря, нужно совершенствовать и усиливать.

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Об этом заявил глава представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас во время онлайн-конференции "Объединяя усилия против убийц демократии: коррупции, отмывания денег и пропаганды", передает "Радио Свобода".

"Мы понимаем, что это шаг вперед в решении ситуации вокруг решения Конституционного суда, но его недостаточно для восстановления действительно действующей и сдерживающей системы имущественного декларирования. Поэтому наша позиция заключается в том, что этот закон нужно совершенствовать и усиливать. ЕС это четко отмечает", – сказал Маасикас.

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Посол подчеркнул, что Украина может рассчитывать на твердую поддержку со стороны ЕС в борьбе с коррупцией.

Напомним, 4 декабря Верховная Рада приняла в целом и за основу закон о наказании для чиновников за недостоверное декларирование и за умышленное невнесение данных в декларацию, который предусматривает административную и уголовную ответственность.

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коррупция ЕС закон декларирование е-декларирование
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