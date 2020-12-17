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В ЕС стартует массовая вакцинация против COVID-19: стали известны даты

17 декабря, 15:08

Денис Беспалов Денис Беспалов

Вакцинация стартует с 27 декабря

В конце декабря в страны-члены Европейского союза начнут массовую вакцинацию населения от коронавируса.

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Об этом в Twitter сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, "27, 28 и 29 декабря вакцинация начнется по всему ЕС".

Она также добавила: "защитим наших граждан вместе".

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Ранее сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным препаратам 21 декабря примет официальное решение по вакцине Pfizer/BioNTech, которая 1 декабря подала заявку на регистрацию в ЕС.

Уже через два дня после одобрения препарата, вакцина поступит в продажу в ЕС.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что власти страны работают над тем, чтобы Украина получила первые партии вакцины против коронавируса уже в январе, чтобы начать вакцинацию в стране.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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ЕС вакцина коронавирус Урсула фон дер Ляйен
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