В ЕС стартует массовая вакцинация против COVID-19: стали известны даты

В конце декабря в страны-члены Европейского союза начнут массовую вакцинацию населения от коронавируса.
Об этом в Twitter сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, "27, 28 и 29 декабря вакцинация начнется по всему ЕС".
Она также добавила: "защитим наших граждан вместе".
Читайте также: Украина получит вакцину от коронавируса: Степанов назвал количество доз
Ранее сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным препаратам 21 декабря примет официальное решение по вакцине Pfizer/BioNTech, которая 1 декабря подала заявку на регистрацию в ЕС.
Уже через два дня после одобрения препарата, вакцина поступит в продажу в ЕС.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что власти страны работают над тем, чтобы Украина получила первые партии вакцины против коронавируса уже в январе, чтобы начать вакцинацию в стране.
Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк