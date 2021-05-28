В ЕС впервые разрешили вакцинировать подростков от COVID-19

В исследовании участие приняли две тысячи подростков возрастом от 12 до 15 лет

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Регулятор ЕС впервые одобрил применение вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, для подростков возрастом от 12 до 15 лет.

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Об этом сообщает Swissinfo.

"Комитет по лекарственным препаратам ЕМА рекомендовал разрешить применение вакцины Comirnaty от COVID-19 у детей возрастом от 12 до 15 лет", - говорится в сообщении.

Вакцина показала свою 100% эффективность в проведенном исследовании в США с участием 2 тысяч подростков возрастом от 12 до 15 лет.

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Ранее можно было вакцинировать от коронавируса детей только старше 16 лет.

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Также недавно компания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса безопасна и эффективна для подростков. Это подтверждает проведенное исследование.

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сообщило, что вакцины против коронавируса, которые используют технологию мРНК, такие как Pfizer/BioNTech и Moderna, способны "нейтрализовать" индийский вариант COVID-19.

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