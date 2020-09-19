В Эстонии из-за новой волны коронавируса запрещают ночную продажу алкоголя

В правительстве страны объяснили, почему решились на такой шаг

Из-за распространения коронавируса власти Эстонии, которая высылает украинских заробитчан, решили запретить продажу алкоголя в ночное время. Запрет вступит в силу с 26 сентября, сообщили в эстонском правительстве.

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Алкоголь не будут продавать с 00:00 до 10:00 часов. Запрет коснется не только магазинов, но и всех заведений, где подают алкогольные напитки – баров, ресторанов, театров, отелей, клубов и т.д. Изначально ограничения вводятся до 24 октября, но могут быть продлены.

"В Эстонии произошло резкое ускорение распространения COVID-19. Мы заметили, что коронавирус особенно хорошо распространяется на вечеринках. К сожалению, употребление алкоголя влияет на поведение людей, способствуя распространению вируса", - объяснил премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

Напомним, ранее стало известно, что количество зараженных COVID-19 в мире превысило 30 миллионов. При этом количество смертей от COVID-19 стремится к миллиону, то есть в мире умирает каждый 30-й заразившийся новой инфекцией.

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Тем временем Украина тоже борется с распространением коронавируса и ростом заболеваемости. В все еще запрещено заходить без масок в общественный транспорт и в помещения. За такое правонарушение грозит штраф, но не всех это останавливает.

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Часто можно увидеть людей в приспущенной маске, когда формально она есть, но носят ее неправильно, просто спустив с носа. В связи с этим инфекционист объяснила, почему важно носить маску правильно, а не на подбородке:

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