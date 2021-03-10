Українська
$ 27,74
32,97
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

В Эстонии приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

10 марта, 12:10

Виталий Семченко Виталий Семченко

Решение связано со смертью женщины в Австрии

В Эстонии решили временно не использовать одну партию COVID-вакцины AstraZeneca из-за смерти женщины в Австрии.

Реклама

Об этом заявила замдиректора департамента здоровья страны Мари-Анне Хярма, передает ERR.

"Мы собрали информацию, у кого сколько вакцины осталось. Большинство ее уже использовало. Пока не будет завершено расследование, вакцину (оставшуюся. – Ред.) использовать не будут. Бывает, что использование партии приостанавливается, потому что расследование занимает время. В этом нет ничего необычного", — пояснила она.

Также чиновница рассказала, что на прошлой неделе умер 31-летний спасатель, которому накануне укололи вакцину. Сейчас инцидент расследуют.

"Нам известно, что случай не связан с австрийской партией", — заверила Хярма.

В тренде
Впервые в истории: Франция проводит военные учения в космосе
Реклама

Напомним, ранее в Австрии приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из одной партии в связи с расследованием смерти одного человека и заболевания другого после прививки.

49-летняя женщина умерла в результате тяжелого нарушения свертываемости крови, в то время как у 35-летней женщины развилась тромбоэмболия легочной артерии.

Также мы писали, что в Южной Корее продолжают фиксировать смерти людей, которым ввели вакцину от коронавируса компании AstraZeneca. При этом власти утверждают, что связи между этими летальными случаями и препаратом нет.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Эстония вакцина коронавирус AstraZeneca
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Страшное ДТП автобуса с украинцами в Польше: все подробности
Страшное ДТП автобуса с украинцами в Польше: все подробностиЕвросоюз
Очевидцы смертельного ДТП с украинцами в Польше:
Очевидцы смертельного ДТП с украинцами в Польше: "Это был ад, люди кричали о помощи"Евросоюз
"Было понятно, что он засыпал" – пострадавший в ДТП автобуса в Польше о водителеЕвросоюз
В Париже выписали из больницы зверски избитого украинского подростка
В Париже выписали из больницы зверски избитого украинского подросткаЕвросоюз
В коме, лицо забинтовано: родные самостоятельно искали одну из пострадавших в ДТП автобуса в Польше
В коме, лицо забинтовано: родные самостоятельно искали одну из пострадавших в ДТП автобуса в ПольшеЕвросоюз
ДТП с украинцами в Польше: пострадавших отказывались лечить
ДТП с украинцами в Польше: пострадавших отказывались лечитьЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять