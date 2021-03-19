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В Еврокомиссии заявили о третьей волне COVID-19 в Европе

19 марта, 14:28

Виктория Барановская Виктория Барановская

В ЕС призывают ускорить вакцинацию

В Еврокомиссии заявили, что в Европе началась третья волна коронавируса.

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Об этом в ходе брифинга в Брюсселе сказала официальный представитель Еврокомиссии Дану Спинант.

"Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС. Мы видим необходимость ускорить вакцинацию населения", – сказала Спинант .

Она признала, что третья волна пандемии коронавируса уже пришла в Европу и развивается разными темпами в разных странах Евросоюза. Также эта волна с новыми штаммами, которые еще не до конца изучены учеными.

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Ранее мы сообщали, что вакцинация населения еще не скоро начнет влиять на уровень заболеваемости COVID-19 в Украине. Нужно, чтобы минимум у 70% населения были антитела.

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ЕС коронавирус волна COVID-19 третья волна
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