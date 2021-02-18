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В Европарламенте предлагают отстранить Беларусь от "Евровидения"

18 февраля, 06:17

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Евродепутат призывает не сотрудничать с БТРК из-за репрессий против журналистов

Депутат Европарламента Карин Карлсбро выступила с инициативой обратиться в Европейский вещательный союз (EBU) с требованием отказать Беларуси в участии в песенном конкурсе "Евровидение 2021", который пройдет весной в Нидерландах.

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Об этом Карлсбро написала в Facebook.

Депутат считает, что нельзя допустить сотрудничества "Евровидения" с таким вещателем, как государственная БТРК, которая транслирует этот конкурс в Беларуси, поскольку она активно участвовала в государственных репрессиях, которым подверглись белорусы.

Кроме того, гендиректор БТРК Иван Эйсмонт был включен в санкционный список ЕС в прошлом году.

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"Более 100 сотрудников и журналистов компании были уволены, а некоторые попали в тюрьму. Допуск такой телекомпании к участию в "Евровидении" недопустим. EBU должен занять позицию и отстранить БТРК от участия", – подчеркнула Карлсборо.

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Напомним, группа Go_A представит Украину на "Евровидении-2021" с песней "Шум", которую выбрали из трех вариантов.

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