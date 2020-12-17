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В Европе на следующей неделе начнется продажа вакцины против коронавируса

17 декабря, 14:27

Денис Беспалов Денис Беспалов

В Еврокомиссии называют это праздничным подарком европейцам

В Европе уже на следующей неделе можно будет приобрести вакцину Pfizer/BioNTech против коронавируса. ЕС обещает разрешить продажу через двое суток после одобрения препарата. А это должно произойти – уже в понедельник.

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Обычно разрешение на реализацию дают через несколько недель, а то и месяцев. Но эту вакцину ждали, как никогда до сих пор. Поэтому хотят успеть до Рождества. В Еврокомиссии называют это праздничным подарком европейцам.

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Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что власти страны работают над тем, чтобы Украина получила первые партии вакцины против коронавируса уже в январе, чтобы начать вакцинацию в стране.

Однако, по его словам, Украина не входи в приоритетные 92 страны, которые могут получить вакцину в январе-феврале.

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