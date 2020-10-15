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В Европе настаивают на прекращении переговоров о вступлении Турции в ЕС

15 октября, 02:36

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Курц считает, что против Анкары следует ввести санкции

Европейский Союз должен ввести санкции против Турции и приостановить переговоры о ее вступлении в ЕС из-за геологоразведочных работ страны в Средиземном море.

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Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, передает "Укринформ".

"То, что Турция направляет исследовательское судно в греческие воды в Средиземное море на поиски природного газа, неприемлемо. Евросоюз должен прервать переговоры о вступлении с Турцией и ввести санкции", – сказал канцлер.

Он добавил, что отправка турецкого судна "Орудж Рейс" в греческие воды в очередной раз показывает, что Турция в лице президента Эрдогана реагирует только на давление ЕС и "оценивает любое другое поведение как признак слабости".

Курц также назвал нарушением договоренностей и подрывом усилий по поиску мирного решения для Кипра открытие курорта Вароши на контролируемом Турцией Северном Кипре.

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По мнению канцлера, "Анкара все больше отдаляется от европейских ценностей".

Напомним, Турция, несмотря на требования Евросоюза продолжает вести геологоразведочные работы в Черном море и Восточном Средиземноморье, рассчитывая открытть там новые месторождениях природного газа.

В то же время госсекретарь США Майк Помпео считает, что напряженность в отношениях между союзниками по НАТО – Грецией и Турцией – из-за запасов углеводородов в Средиземном море играет на руку противникам Альянса.

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Австрия Турция ЕС санкции членство средиземное море Себастьян Курц
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