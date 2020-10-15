В Европе настаивают на прекращении переговоров о вступлении Турции в ЕС

Курц считает, что против Анкары следует ввести санкции

Европейский Союз должен ввести санкции против Турции и приостановить переговоры о ее вступлении в ЕС из-за геологоразведочных работ страны в Средиземном море.

Реклама

Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, передает "Укринформ".

"То, что Турция направляет исследовательское судно в греческие воды в Средиземное море на поиски природного газа, неприемлемо. Евросоюз должен прервать переговоры о вступлении с Турцией и ввести санкции", – сказал канцлер.

Он добавил, что отправка турецкого судна "Орудж Рейс" в греческие воды в очередной раз показывает, что Турция в лице президента Эрдогана реагирует только на давление ЕС и "оценивает любое другое поведение как признак слабости".

Курц также назвал нарушением договоренностей и подрывом усилий по поиску мирного решения для Кипра открытие курорта Вароши на контролируемом Турцией Северном Кипре.

Реклама

По мнению канцлера, "Анкара все больше отдаляется от европейских ценностей".

Напомним, Турция, несмотря на требования Евросоюза продолжает вести геологоразведочные работы в Черном море и Восточном Средиземноморье, рассчитывая открытть там новые месторождениях природного газа.

В то же время госсекретарь США Майк Помпео считает, что напряженность в отношениях между союзниками по НАТО – Грецией и Турцией – из-за запасов углеводородов в Средиземном море играет на руку противникам Альянса.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама