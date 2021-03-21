В Европе не утихают антикарантинные протесты: полиция не церемонится с протестующими

В Нидерландах, Великобритании и других странах Европы продолжаются протесты против ограничений, вводимых из-за распространения COVID-19. Люди говорят, что устали жить в строгом карантине и требуют ослабить ограничения, полиция же в ответ действует достаточно жестко.

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Что происходит на фоне введения локдаунов в европейских странах, рассказала корреспондент "Сегодня" Анна Гришина.

Нидерланды

Пол тысячи человек в Амстердаме вышли на протест против карантинных ограничений. Причем все без масок и дистанция в полтора метра не соблюдается. Протестующие требуют отменить комендантский час, при которой после девяти вечера нельзя выходить на улицу.

Чтобы утихомирить митингующих, полицейские применили водометы. Наиболее агрессивных – били дубинками.

Великобритания

Не без столкновений с полицией прошел и протест против карантина в Великобритании. Митингующие требовали открыть непродовольственные магазины и позволить свободно передвигаться.

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/ Фото: Reuters

Полицейские довольно жестко реагировали на действия участников акции, были задержаны по меньшей мере 13 человек.

/ Фото: Reuters

Что происходит в других странах Європы

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Во Франции из-за новой волны эпидемии объявили очередной локдаун, однако новые ограничения не такие строгие, как раньше.

"Мы можем выходить на улицу сколько захотим в радиусе 10 километров от дома. Мы должны иметь разрешение на это, но по сравнению с предыдущими локдаунами в этот раз у нас значительно больше свободы", – рассказал местный житель.

Карантин продолжается и в других странах Европы. К примеру, в Португалии запрещено выезжать за пределы своего района. Иначе – штраф 200 евро.

А вот в Италии тем временем ситуация постепенно улучшается, рассказывают наши соотечественники.

"Это не сравнить с тем, что было год назад. Сейчас можно выйти на улицу, прогуляться, даже сходить в гости – по регламенту это позволено. Открыты церкви, мессы служатся. Можно выйти в центр, куда-то в магазин..." – рассказала Ольга Пригорова, жительница Кремы.

В третьей волне эпидемии европейцы обвиняют британский штамм, который оказался в разы заразнее, чем ожидали. Однако надеются, что вакцинация, которая активно продолжается в ЕС, поможет остановить COVID-19.

Напомним, в пятницу жители Парижа массово уезжали из столицы из-за вводимых с 20 марта строгих ограничений из-за коронавируса.

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В то же время правоохранительные органы Норвегии начали расследование в отношении премьер-министра Эрны Солберг – ее и ее родных подозревают в нарушении карантинных предписаний.

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