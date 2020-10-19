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В Европе объединили национальные системы отслеживания зараженных коронавирусом

19 октября, 18:37

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Мобильные приложения будут отслеживать цепочки COVID-19

В Евросоюзе заработала система взаимодействия мобильных приложений для отслеживания контактов и цепочек заражения коронавирусом.

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О начале работы общеевропейской системы Gateway объявил в понедельник, 19 октября, комиссар ЕС по единому рынку Тьерри Бретон. По его словам, страны-члены запустили свои приложения для добровольного отслеживания контактов и предупреждения, а Еврокомиссия их поддержала, обеспечив безопасное взаимодействие.

Сервис будет обрабатывать только произвольные ключи, сгенерированные приложениями. Вместо имен зараженных будут использованы псевдонимы, информация зашифруют и будут хранить в минимальном объеме и только до тех пор, пока это необходимо для отслеживания инфекции. Имена конкретных лиц и их местоположение также будут недоступны.

После пилотной фазы к сервису подключились первые национальные приложения: Corona-Warn-App в Германии, tracker COVID в Ирландии и Immuni в Италии. Их загрузили в общей сложности около 30 млн человек, что составляет две трети загрузок приложений в ЕС.

Вторая группа приложений будет подключена к сервису на следующей неделе после протокольных тестов, проверок и выпуска обновлений. Это чешская eRouska, датская Smitte stop, латвийская Apturi COVID и испанская Radar Covid.

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Всего к системе Gateway будет подключено около 20 приложений, основанных на децентрализованных системах.

Напомним, сегодняЕврокомиссия опубликовала COVID-карту ЕС, в ней 19 стран оказались в "красной зоне".

Также сообщалось, что многие страны Европы принимают драконовские меры для обуздания пандемии коронавируса: Бельгия усиливает карантин и закрывает границы; во Франции ввели чрезвычайное положение из-за COVID-19, а в Чехии начались жесткие столкновения с полицией на антикарантинном митинге.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ЕС Еврокомиссия телефон приложение коронавирус COVID-19

Источник: Интерфакс-Украина

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