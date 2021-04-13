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В Европе от COVID погибли более миллиона человек

13 апреля, 04:37

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В ВОЗ говорят о критической точке пандемии – число заражений растет в геометрической прогрессии, несмотря на широкомасштабные усилия

В понедельник Европа преодолела черту в миллион смертей от коронавируса за время пандемии – число погибших от COVID-19 в 52 странах Европы по состоянию на вечер 12 апреля достигло 1 000 288 человек.

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Об этом со ссылкой на официальные источники сообщила France24.

Тем временем во Всемирной организации здравоохранения заявили, что число заражений растет в геометрической прогрессии, несмотря на широкомасштабные усилия, направленные на сдерживание пандемии.

"Мы находимся в критической точке пандемии прямо сейчас... Траектория этой пандемии растет в геометрической прогрессии", – заявила технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керхове.

В мире от коронавируса уже погибли более 2,9 миллиона человек и заразились почти 136 миллионов.

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Напомним, в Бельгии за неделю почти вполовину выросло количество смертей от COVID-19, при том что число случаев заражения незначительно, но сократилось.

Украина за последнюю неделю стала одним из мировых лидеров по уровню смертности от коронавируса – только 6 апреля умерли 500 человек.

Мы также сообщали, что в Соединенных Штатах около 43 тысяч детей младше 17 лет уже потеряли по крайней мере одного из своих родителей в результате пандемии COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Европа ВОЗ смертность коронавирус
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