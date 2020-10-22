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В Европе продолжают вводить жесткие ограничения из-за COVID-19

22 октября, 05:51

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В ряде стран Европы власти усиливают карантин

В Европе в связи с ростом числа заражений коронавирусом в ряде стран ужесточают карантин.

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Об этом сообщает DW.

В Чехии с четверга, 22 октября, будут работать только продовольственные магазины и аптеки. Также будут действовать ограничения на свободу передвижений. Сейчас в правительстве обсуждается вопрос введения жесткого карантина для людей старше 65 лет.

В то же время в Румынии власти приняли решение сделать правило ношения масок обязательным как в помещениях, так и на улице. Школы останавливают работу на две недели, обучение будет только дистанционным.

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В Словении правительство также пошло на чрезмерные меры. Теперь в стране запрещены общественные мероприятия, бары и рестораны не работают, а в городах введен комендантский час. Студенты и школьники средних и старших классов переведены на дистанционное обучение.

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Напомним, ранее мы писали, что Великобритания может ввести карантин "очень высокого уровня" из-за распространения коронавируса в Большом Манчестере и Ланкашире.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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