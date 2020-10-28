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В Европе резко возросло количество смертей от COVID-19

28 октября, 01:26

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Смертность в Европе увеличилась почти на 40%

В Европе количество смертей от коронавируса увеличилось почти на 40% по сравнению с предыдущей неделей.

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Об этом заявила пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, передает BBC.

Большой прирост случаев фиксируют в Великобритании, Испании и Франции.

По словам Харрис, число случаев инфицирования возросло на треть, а ежесуточное число смертей увеличилось почти на 40% по сравнения с предыдущей неделей.

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Ранее сообщалось. что Бельгия стала страной с самым высоким уровнем распространения коронавируса в Евросоюзе. При этом в Чехии сейчас самый высокий уровень смертности от коронавирусной инфекции.

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Также мы писали, что 200 аэропортам Европы грозит закрытие из-за коронакризиса.

Также напомним, многие авиакомпании продолжают отказываться от выполнения рейсов или сокращать их число. К примеру, лоукостер Wizz Air отменил десятки авиарейсов из Украины. Изменения расписания введены пока что на месяц.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Европа смертность коронавирус
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