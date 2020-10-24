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В Европе снова ужесточают карантин – вводятся новые ограничения

24 октября, 00:31

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Бельгии, Польше, Дании усиливают карантин

Из-за быстрого распространения коронавируса европейские страны продолжают ужесточать карантинные ограничения.

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Об этом сообщает Spiegel.

Так, в Дании с 26 октября можно будет собираться группами не более десяти человек. В киосках и супермаркетах больше не разрешается продавать алкоголь после 22:00. На период с 29 октября по 2 января 2021 года также будет продлено правило ношения масок.

Это касается не только общественного транспорта, но и всех других общественных мест. Отмечается, что до конца года контроль на границе будет ужесточен.

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В то же время в Польше продлили дистанционное обучение. Детям и подросткам до 16 лет разрешается покидать дом или квартиру с 8:00 до 16:00 в течение дня только в сопровождении взрослого.

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В Бельгии на карантин закрывают парки развлечений. Мероприятия разрешается проводить только с участием до 40 человек. В случае если может быть соблюдена дистанция не менее полутора метров – разрешается пребывание до 200 человек.

К слову, в большинстве стран Европы наблюдается крайне тревожная эпидемиологическая ситуация.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Европа карантин коронавирус пандемия
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