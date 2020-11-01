В Европе ужесточают карантин: где и какие ограничения вводят

За последние сутки сразу четыре европейские страны – Греция, Великобритания, Австрия и Бельгия – заявили об ужесточении карантина в связи со второй волной коронавируса и опасениями, что системы здравоохранения могут не справиться с возможной нагрузкой.

Великобритания

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Британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о введении в стране жестких карантинных ограничений, в добавление к уже существующим с 5 ноября и минимум до 2 декабря.

Что ожидает британцев:

закрытие пабов, ресторанов и непродовольственных магазинов (с сохранением продажи еды на вынос и доставки);

запрет покидать дома без крайней необходимости (учеба и работа, если нет возможности работать дистанционно, посещение больниц и магазинов, забота о других).

Австрия

В стране с 3 ноября будет введена вторая частичная изоляция из-за роста числа случаев заражения коронавирусом.

Что ждет австрийцев:

будет запрещено покидать свои дома с 20:00 до 6:00, за некоторыми исключениями;

рестораны закроются на четыре недели, но останутся услуги еды "на вынос" и доставки;

все компании, которые могут разрешить удаленную работу, должны сделать это.

Греция

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В Греции ужесточают карантинные ограничения на месяц со вторника 3 ноября.

Что ждет греков:

закрываются рестораны, бары, музеи и театры, спортивные заведения;

комендантский час, ограничивающий передвижение в ночное время, расширяется на всю страну.

Бельгия

В Бельгии из-за большого количества случаев коронавируса с 1 ноября до 13 декабря вводят общенациональный жесткий карантин по всей стране.

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Что ждет бельгийцев:

отменили все массовые мероприятия;

запрещено собираться более четырех человек;

будут работать только магазины с товарами первой необходимости.

Антикарантинные протесты

В то же время в странах, где ранее был ужесточен карантин, проходят протесты против ограничений. В Испании в ночь на 31 октября молодежь устроила беспорядки из-да недовольства новыми карантинными мерами: строили баррикады на улицах, поджигали мусорные контейнеры и автомобили, в том числе полицейские фургоны, били витрины и грабили магазины. Во время столкновений с полицией пострадали более 30 человек, в том числе 20 полицейских.

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Ранее парламент Испании поддержал предложение правительства о продлении действия чрезвычайного положения, направленного на борьбу с распространением коронавируса, еще на полгода, до 9 мая 2021 года.

Мы также сообщали, что Бразильского карнавала в Рио-де-Жанейро в 2021 году не будет – организаторы официально объявили об отмене гуляний из-за пандемии коронавируса.

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