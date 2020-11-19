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В Европе возросла смертность от COVID-19 – ВОЗ

19 ноября, 04:05

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Темпы распространения коронавирусной инфекции снизились

В Европе за неделю с 9 по 15 ноября темпы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в целом снизились, но значительно увеличилось количество смертей в результате этой болезни – 29 тысяч за прошлую неделю.

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Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Также отмечается, что в Европейском регионе по-прежнему регистрируется наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом в мире (46%).

"За последнюю неделю заболеваемость в Европе упала на 10% после усиления мер общественного здравоохранения и социальных мер. Тем не менее количество новых смертей в регионе значительно увеличилось: более 29 тыс. новых случаев зарегистрировано за прошлую неделю", – говорится в документе.

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В целом в мире за последнюю неделю количество новых случаев инфицирования и смертей от COVID-19 продолжало расти: зарегистрировано почти 4 миллиона новых случаев и 60 тыс. смертей.

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Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса COVID-19 вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации в здравоохранении и начала влиять на борьбу с другими болезнями в мире.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Европа ВОЗ смертность коронавирус COVID-19
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