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В Европу после Covishield? СМИ узнали, какие страны впустят украинцев

1 июля 2021 17:51

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Еврокомиссия не рекомендует въезд путешественников, вакцинированных индийской AstraZeneca, но семь стран ЕС разрешили это в индивидуальном порядке

Из-за агрессивного штамма "ковида" украинцы могут остаться без отпуска в четырех странах. Фото: коллаж "Сегодня"

Из-за агрессивного штамма "ковида" украинцы могут остаться без отпуска в четырех странах. Фото: коллаж "Сегодня"

Ряд европейских стран разрешил впускать иностранцев, привитых вакциной Covishield, которая среди прочего широко применяется в Украине.

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Об этом сообщает BBC, ссылаясь на собственные источники.

В их число вошли шесть стран ЕС – Австрия, Германия, Словения, Греция, Ирландия, Испания и Эстония. А также Исландия и Швейцария.

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На это решение повлияло условие индийских властей – Дели пригрозил не впускать путешественников, вакцинированных произведенными в ЕС вакцинами, если Евросоюз не примет аналогичное решение.

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Напомним, что на общеевропейском уровне в ЕС разрешено впускать туристов, вакцинированных от COVID-19 прививками, одобренными Европейским агентством лекарственных препаратов. Это разработки от Oxford/AstraZeneca, Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson & Johnson.

Covishield – произведенная в Индии вакцина по сертификату AstraZeneca. Для нее необходимо отдельное разрешение, а до тех пор Еврокомиссия рекомендовала не впускать вакцинированных этим препаратом.

В то же время, Всемирная организация здравоохранения еще в феврале включила Covishield в список препаратов для использования в чрезвычайных ситуация.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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