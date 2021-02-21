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Евросоюз 22 февраля рассмотрит новые санкции против России

21 февраля, 06:58

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Европе готовят реакцию на приговор Навальному

Главы внешнеполитических ведомств стран – членов Европейского союза 22 февраля обсудят "соразмерную реакцию на дело Навального" и могут ввести новые санкции против России.

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Об этом сообщил министр Австрии по европейским и иностранным делам Александер Шалленберг, передает DW.

Шалленберг считает, что санкции против отдельных лиц РФ за нарушения прав человека получат широкую поддержку.

Ожидается, что главы МИД государств ЕС попросят Европейскую службу внешнеполитической деятельности представить список лиц и компаний, в отношении которых в ближайшее время будет введен запрет на въезд и заморозка активов.

При этом Шалленберг подчеркнул, что упомянутый перечень должен быть очень грамотным, как в политическом, так и в юридическом плане.

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Глава МИД Австрии призвал Евросоюз выработать единую позицию в отношении Москвы, а не просто комментировать события в России и угрожать санкциями.

"Нам нужна двухпутная политика – проведение границ там, где это необходимо и диалог там, где это возможно", – заявил министр.

Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страны Балтии и Польша разрабатывают "список Навального", который в ближайшее время будет подан в официальные ведомства ЕС.

2 февраля суд над российским оппозиционером Алексеем Навальным принял решение отменить условный срок, к которому его приговорили ранее, и приговорить к реальному – 3,5 года колонии общего режима.

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Россия Австрия ЕС санкции Алексей Навальный
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