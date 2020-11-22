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В Евросоюзе назвали период возобновления полетов Boeing 737 Max

22 ноября, 02:08

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

После изменений в конструкции самолет посчитали безопасным

После изменений в конструкции лайнера Boeing 737 Max, который терпел крушение дважды за полгода в 2018 и 2019 годах, самолет стал безопасен для полетов.

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Об этом заявил глава Агентства по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) Патрик Кай в субботу, передает Reuters.

"Мы хотели провести полностью независимый анализ безопасности этого самолета, поэтому мы провели собственные проверки и летные испытания", - сказал Кай на Парижском авиационном форуме.

Он отметил, что велика вероятность возобновления полетов скандального лайнера уже в январе 2021 года.

"Все эти исследования говорят нам, что 737 MAX может вернуться в строй. Мы начали принимать все меры", - сказал глава EASA.

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Ранее Федеральное управление гражданской авиации США разрешило американской корпорации Boeing вернуть в эксплуатацию скандальные авиалайнеры Boeing 737 Max.

Напомним, полеты Boeing-737 Mаx приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф.

В марте 2019 года при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек.

В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 Max индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

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крушение ЕС лайнер Boeing 737 EASA
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