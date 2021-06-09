В Евросоюзе вводят ковидный сертификат. Что изменится для туристов

Ожидается, что система будет применяться с 1 июля 2021 года, и будет действовать в течение 12 месяцев

После введения ковидных сертификатов туристам путешествовать будет проще. Коллаж: "Сегодня"

С 1 июля ЕС вводит ковидный сертификат, который будет доступен в цифровом или бумажном формате, содержащий QR-код.

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Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Ожидаются, что такие сертификаты поспособствуют облегчению поездок в пределах ЕС и восстановлению экономики.

Какая информация будет указана в сертификате?

Документ будет свидетельствовать, что человек получил прививку против COVID-19, получил отрицательный результат теста или вылечился от коронавируса. Отмечается, что это будут три отдельных сертификата.

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Система будет применяться с 1 июля 2021 года и будет действовать в течение 12 месяцев. Сертификат будет гарантировать свободное передвижение.

Будут ли дополнительные ограничения на поездки?

Государства ЕС не смогут налагать дополнительные ограничения на поездки для владельцев сертификатов, такие как карантин, самоизоляция или тестирование, если же в этом не будет острой необходимости. Государствам ЕС рекомендуется обеспечить широкую доступность тестирования.

Какие страны будут принимать сертификаты о вакцинации?

Все страны ЕС должны принимать сертификаты, выданные в других странах-членах для вакцин, разрешенных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Государства-члены должны будут решить, принимают ли они также сертификаты на вакцины.

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Текст должен быть официально принят Советом ЕС и опубликован в Официальном журнале для немедленного вступления в силу и применения с 1 июля 2021 года.

Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что Украина введет COVID-сертификаты через 10-14 дней после того, как это сделает Европа.

В Украине также начали разрабатывать паспорт вакцинации. Но вокруг него уже полно мифов, якобы с ним нельзя будет попасть в страны ЕС и вакцина у нас не такая. Журналисты "Сегодня" разбирались, что правда, а что мифы.

Ранее мы писали, что Литва начала выдавать цифровой ковид-сертификат Евросоюза тем, кто переболел коронавирусом, вакцинировался или сдал тест на COVID-19.

Смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

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