В Финляндии зафиксировали побочную реакцию на COVID-вакцину

Какой именно эффект произошел от прививки, не разглашают

В Финляндии зафиксировали заявление о побочной реакции на вакцину от коронавируса.

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Главврач Агентства по безопасности и развитию в области фармацевтики Fimea Fimea Майя Кауконен подтвердила в субботу порталу Yle, что заявление действительно получили, но его содержание не будут разглашать в целях сохранения конфиденциальности.

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"Когда получим по меньшей мере пять уведомлений, то сообщим, какого рода побочные эффекты в них указывались", – сказала главврач.

В Финляндии первые прививки препаратом Pfizer и Biontech были сделаны медицинскому персоналу 27 декабря 2020 года.

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На сегодня вакцинацию провели работникам медучреждений таких городов: Хельсинки, Тампере, Турку, Куопио и Оулу.

Ранее мы рассказывали, что коронавирус не будет последней смертельной инфекцией, распространившейся по планете.

Напомним, по состоянию на 2 января уже более 10,8 миллиона человек из 29 стран сделали прививки.

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