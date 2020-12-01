Українська
$ 28,5
34,15
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

В Германии автомобиль въехал в толпу: двое погибших, 15 раненых (видео)

1 декабря, 15:28

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Водитель задержан, его мотивы пока что неизвестны

В немецком городе Трир, расположенном на западе страны, автомобиль совершил наезд на пешеходов.

Реклама

Об этом сообщили в Twitter городской полиции.

Инцидент произошел 1 декабря в центре города. В результате случившегося несколько человек были ранены и двое погибли.

На место событий прибыли полицейские и сотрудники других аварийных служб.

Местных жителей призывают избегать зоны случившегося.

Реклама

В тренде
Шопинг во время коронавируса: сколько времени проводить в магазине, чтобы не заразиться

Позже бургомистр Трира Вольфрам Лейб сообщил о 15 пострадавших.

В результате инцидент одного человека задержали. По предварительным данным, мужчина находился за рулем черного Range Rover, который въехал в пешеходную зону на скорости около 70 км/ч. Его мотивы остаются неизвестными.

На данный момент центр Трира перекрыт.

Напомним, на прошлой неделе легковой автомобиль врезался в ворота берлинской резиденции канцлера Германии Ангелы Меркель. На кузове машины были нанесены надписи "Остановить политику глобализации" и "Проклятые убийцы детей и стариков".

Реклама

А летом в немецкой столице случилась другая авария – 26 июля возле зоопарка в Берлине автомобиль въехал в толпу людей. В результате пострадали не менее семи человек.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ДТП Германия дорожное происшествие
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Заткнись, курва украинская". В Польше охранник супермаркета жестоко избил украинцаЕвросоюз
Австрия планирует начать массовую вакцинацию от COVID-19 уже в январе
Австрия планирует начать массовую вакцинацию от COVID-19 уже в январеЕвросоюз
Когда будет третья волна коронавируса в Европе — прогноз ВОЗ
Когда будет третья волна коронавируса в Европе — прогноз ВОЗЕвросоюз
Крупнейшие европейские лоукостеры отменили рейсы из Украины: какие направления закрыты
Крупнейшие европейские лоукостеры отменили рейсы из Украины: какие направления закрытыУкраина
Шопинг во время коронавируса: сколько времени проводить в магазине, чтобы не заразиться
Шопинг во время коронавируса: сколько времени проводить в магазине, чтобы не заразитьсяЕвросоюз
Еще одна страна ЕС протестирует все население на коронавирус
Еще одна страна ЕС протестирует все население на коронавирусЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять