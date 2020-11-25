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В Германии хотят усилить карантин

25 ноября, 05:02

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

За последние сутки коронавирусом заболели более 14 тысяч человек

В Германии для предотвращения быстрого распространения коронавируса хотят до 20 декабря усилить карантин.

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С соответствующим предложением главам федеральных земель выступит канцлер Германии Ангела Меркель, передает Bloomberg.

Так, канцлер предложит ограничить количество человек, которые могут одновременно посещать магазины и ввести новые ограничения в школах некоторых регионов.

Однако есть вероятность, что во время рождественских праздников карантинные ограничения могут быть ослаблены.

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К слову, по состоянию на 25 ноября в Германии зафиксировали 947 тысяч случаев COVID-19. Побороть болезнь смогли 630 тысяч человек, а от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли более 14 тысяч больных. За последние сутки COVID-19 зафиксировали у более 14 тысяч человек.

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Ранее сообщалось, что в Великобритании приняли решение на пять рождественских дней – с 23 по 27 декабря – ослабить карантин на территории Шотландии, Англии и Уэльса, а в Северной Ирландии – с 23 по 28 декабря.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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