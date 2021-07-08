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Уже больше половины случаев: дельта-штамм вытесняет обычный коронавирус

8 июля 2021 12:46

Виктория Барановская Виктория Барановская

Такую тенденцию зафиксировали в США и Германии – индийским штаммом инфицированы почти 60% от новых случаев

Доля "Дельта"-штамма в Германии и США превышает 50% / Фото: коллаж "Сегодня"

Доля "Дельта"-штамма в Германии и США превышает 50% / Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на четверг, 8 июля, в США и Германии мутировавший штамм коронавируса "Дельта" является доминирующим. От него ежедневно заболевает все больше и больше людей.

Об этом сообщает NBC.

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Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что в США доля штамма "Дельта" составляет 51,7%.

А согласно результатам исследования Института вирусологии имени Роберта Коха, в Германии доля "Дельты" от конца июня составляет 59%. Ранее здесь доминировал штамм "Альфа". Сейчас же на него приходится лишь треть случаев.

Читайте также: ВОЗ заявила о победе новых штаммов COVID над вакцинацией и назвала виновных

Отметим, что США занимают первое место в мире по количеству больных, а Германия из всех стран ЕС ввела самый жесткий карантин из-за коронавируса.

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Напомним, что в мире активно распространяется новый опасный штамм коронавируса типа "Дельта". Впервые его зафиксировали в Индии, а сейчас о случаях инфицирования известно в более чем ста странах.

Ранее мы сообщали, что накануне в ВОЗ заявили, что заболеваемость COVID-19 в мире за последние две недели стабилизировалась и сейчас ситуация лучше, чем два-три месяца назад, но картина в разных странах неравномерная.

О чем говорили в Украине и мире 8 июля, смотрите в новостях "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта

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