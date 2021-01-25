В Германии извинились за карту с "российским" Крымом и исправили ошибку

Немецкая редакция службы новостей Tagesschau извинилась за допущенное ранее изображение карты, на которой Крым был закрашен как территория России, и уже исправила ошибку.

Реклама

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

В Tagesschau отреагировали на письмо украинского посольства, а также обращение журналиста Bild Юлиана Рипке, который первым и заметил грубую оплошность, допущенную немецким телеканалом, и разместил скрины в соцсети.

"Благодаря обращению журналиста Bild Юлиана Рипке и срочному письму посольства первому немецкому телеканалу ARD редакция новостей Tagesschau признала свою техническую ошибку – обозначение Крыма частью России, исправила ее, а также извинилась", – написал Мельник.

Реклама

Tagesschau – немецкая национальная и международная телевизионная служба новостей, созданная сетью общественного телевидения ARD.

Напомним, в сентябре прошлого года за карту Украины без Крыма пришлось извиняться британскому общенациональному телерадиовещателю BBC, который допустил ошибку в материале о крушении самолета Ан-26 с курсантами под Чугуевом.

Мы также сообщали, что в школьном учебнике по английскому языку для 7-го класса эстонских школ разместили карту Европы, где Крым показан частью территории Российской Федерации.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама