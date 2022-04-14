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В Германии конфлисковали крупнейшую в мире яхту российского олигарха

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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14 апреля, 07:49
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По документам яхта принадлежит сестре Усманова, которая также находится под санкциями
Миллиардер Усманов записал яхту на сестру
Миллиардер Усманов записал яхту на сестру / Фото: Коллаж: Сегодня

Власти немецкого города Гамбург конфисковали суперяхту Dilbar российского миллиардера Алишера Усманова, сообщает издание Bloomberg. Это произошло после того, как было установлено, что она на законных основаниях принадлежит сестре Усманова, на которую также распространяются западные санкции из-за войны в Украине.

Крупнейшее в мире по объему 156-метровое судно проходило в Гамбурге переоборудование. По данным Министерства финансов США, оно может похвастаться 25-метровым бассейном и двумя вертолетными площадками и оценивается в 600-750 миллионов долларов.

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Федеральное управление по борьбе с преступностью Германии (BKA) заявило, что, несмотря на усилия по "сокрытию в офшоре", было установлено, что владельцем яхты является сестра миллиардера Гульбахор Исмаилова.

"Поэтому роскошная яхта Dilbar подпадает под действие закона о санкциях и может быть законно конфискована в Гамбурге", — говорится в сообщении ведомства.

Представитель BKA заявил, что яхта не может быть продана, сдана в аренду или передана в залог в качестве залога.

Последствия санкций для российских богачей

Этот шаг подчеркивает более широкое влияние санкций, наложенных Европой и США на сверхбогатых россиян, которые, как считается, имеют тесные связи с президентом Владимиром Путиным. Суперяхты и другие проявления богатства среди российской элиты привлекли к себе особенно пристальное внимание после вторжения страны в Украину.

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Усманов владеет крупным пакетом акций USM, российской инвестиционной группы, владеющей пакетами акций "Металлоинвеста", одного из крупнейших мировых производителей железной руды, и телекоммуникационной компании "МегаФон". Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, он занимает шестое место среди самых богатых россиян с состоянием в 19 миллиардов долларов. Яхта, конфискованная в Гамбурге, названа в честь его матери.

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