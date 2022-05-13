В Германии министры иностранных дел G7 обсуждают новые меры в отношении России

Жан-Ив Ле Дриан должен поднять вопрос о последствиях кризиса для уязвимых стран

Министры обсуждают меры, которые необходимо предпринять в отношении России. / Фото: Коллаж: Сегодня

Министры иностранных дел G7 встретились в Вайссенхаусе (Германия), где с 12-го мая рассматривают вопросы поддержки, оказанной Украине и Молдове перед лицом российской агрессии в Украине.

Об этом сообщает МИД Франции.

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Встреча в Германии

Среди прочего министры обсуждают меры, которые необходимо предпринять в отношении России в ответ на ее военную агрессию в Украине.

Кроме этого, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, как сообщает МИД, должен подчеркнуть последствия кризиса для наиболее уязвимых стран – особенно в сфере продовольственной и энергетической безопасности.

"Он подтвердит цели инициативы FARM (Миссия по обеспечению устойчивости к продовольствию и сельскому хозяйству – ред), принятой Европейским советом 24-25 марта, которая направлена ​​на ослабление коммерческой напряженности, обеспечение солидарности между странами и повышение устойчивости глобальных сельскохозяйственных систем", – говорится в сообщении.

Также на повестке дня – отношения с Китаем, Индо-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и партнерство G7 с Африкой, вопросы климата и окружающей среды, а также пандемии.

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Напомним, лидеры стран "Большой семерки" заявили о поддержке президента Украины Владимира Зеленского и осудили вторжение РФ. В G7 обязались усилить санкции против России, отказаться от закупок российской нефти и газа, а также увеличить финансовую помощь Украине.

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