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В Германии мужчина ранил ножом несколько человек

20 ноября, 01:11

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Точное количество пострадавших неизвестно

В немецком городе Оберхаузен мужчина с холодным оружием ранил несколько человек. Об этом сообщает газета WAZ.

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По предварительным данным, в результате пострадали несколько человек, они были доставлены в больницу с ножевыми ранениями.

Точное количество пострадавших на данный момент неизвестно.

Издание отмечает, что нападавший был задержан. Местная полиция продолжает расследование инцидента. Силовики также не раскрывают подробности о типе примененного холодного оружия.

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Напомним, в ночь американских выборов возле Белого дома произошло вооруженное нападение, в результате которого пострадали четыре человека. Получили травмы женщина и трое мужчин, они были ранены ножом в ходе конфликта с тремя подозреваемыми.

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Ранее в Белой Церкви мужчина с ножом напал на людей возле АЗС и ранил троих из них. Инициатор конфликта получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а все трое товарищей – ножевые ранения различной степени тяжести.

А в Чернигове напали на коммунальщика – мужчину несколько раз ударили ножом.

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Германия нож полиция раненые
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