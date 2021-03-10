В Германии началась третья волна коронавируса

Если страны-члены Евросоюза не нагонят темпы вакцинации населения от коронавируса, Европу может ждать третья волна пандемии COVID-19.

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Об этом, как сообщает Sudwust Presse, на конференции ООН 10 марта заявил президент немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.

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"Если по какой-то причине вакцинацию вдруг не проведут или проведут недостаточно, я абсолютно уверен, что этой осенью в Германии и других европейских странах будут вновь введены ограничения", – сказал Вилер.

Он считает, что наращивать темпы иммунизации населения необходимо и чтобы снизить нагрузку на системы здравоохранения.

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"Я вижу, что в Германии третья волна уже началась, и это вызывает опасения. Поэтому мы должны сделать прививки как можно большему количеству людей за короткий период. В противном случае у нас будет больше серьезных случаев течения болезни, чем мы сможем предоставить помощи", – добавил Лотар Вилер.

По его словам, всплеск заболеваемости может случиться и по другой причине – если производители вакцин создадут недостаточное количество доз лекарства или не доставят их вовремя.

Напомним, что на прошлой неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что в Украине тоже началась третья волна коронавируса.

Мы также писали, что некоторые другие страны Европы тоже объявили третью волну COVID-19, а Норвегия из-за этого решила усилить карантинные ограничения.

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