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В Германии вакцинацию от COVID-19 ожидают начать до конца года

15 декабря, 05:52

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Германия намерена начать вакцинацию с 15 декабря

В Германии к концу лета 2021 года ожидают вакцинировать от коронавируса около 60% жителей страны.

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Об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, передает DW.

"Наша цель – чтобы разрешение на применение вакцины было получено еще до Рождества, и чтобы мы еще в этом году смогли начать вакцинацию, в том числе и здесь, в Германии", – сказал Шпан.

Он подчеркнул, что окончательное решение должно приниматься Европейским агентством лекарственных средств.

Германия планирует начать вакцинацию с 15 декабря.

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К слову, в Германии по состоянию на утро 15 декабря коронавирус зафиксировали у более 1,35 миллионов жителей страны. Побороть болезнь смогли 991 тысяча человек. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 22 тысяч человек.

Отметим, из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации Германия продлила частичный локдаун до 10 января.

Ранее мы писали, что власти Германии хотят запретить работу горнолыжных курортов до 10 января и будут добиваться соответствующего соглашения со всеми странами ЕС.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Германия вакцина коронавирус
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