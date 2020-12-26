Українська
$ 28,46
34,62
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

В Германии первую прививку от коронавируса получила 101-летняя женщина

26 декабря, 20:57

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Массовая вакцинация начинается с домов престарелых 27 декабря

В Германии первая вакцинация от коронавируса COVID-19 прошла в субботу, 26 декабря, в городе Хальберштадт (земля Саксония-Анхальт). Прививку сделали 101-летней жительнице дома престарелых Эдит Квойцалле.

Реклама

Об этом сообщает DW.

Женщина перенесла процедуру хорошо, как отмечают присутствующие – даже улыбалась.

В субботу были вакцинированы всего 40 обитателей этого дома престарелых и десять его сотрудников.

Реклама

Администратор учреждения Тобиас Крюгер рассказал, что когда власти поинтересовалось у него, готовы ли они к вакцинации, он ответил, что "каждый день ожидания – это еще один день промедления".

В тренде
В Помпеях откопали древний лоток уличной еды с уникальными фресками

По информации издания, в субботу, 26 декабря, в центрах вакцинации по всей Германии и среди специальных мобильных команд распределили несколько десятков тысяч доз препарата.

Официально прививочная кампания в Германии стартует 27 декабря. Первыми должны быть привиты лица старше 80 лет, медицинский персонал больниц и ухаживающие за престарелыми.

Напомним, по словам главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен вакцину от коронавируса по состоянию на 26 декабря доставили во все страны Европейского Союза, и в воскресенье стартует вакцинация.

.

Реклама

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Германия прививка вакцинация дом престарелых вакцина коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Британский штамм коронавируса: какую угрозу он несет
Британский штамм коронавируса: какую угрозу он несетЕвросоюз
В Италии обнаружили новый мутировавший штамм коронавируса из Британии
В Италии обнаружили новый мутировавший штамм коронавируса из БританииЕвросоюз
Новая угроза? Что известно о мутации коронавируса в Британии
Новая угроза? Что известно о мутации коронавируса в БританииДругие страны
Россия возобновляет строительство
Россия возобновляет строительство "Северного потока – 2" в водах ДанииЭкономика
Вакцину Pfizer от коронавируса разрешили к использованию во Франции
Вакцину Pfizer от коронавируса разрешили к использованию во ФранцииЕвросоюз
Michelin извинилась перед украинцами за
Michelin извинилась перед украинцами за "русский борщ" и собирается в КиевЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять