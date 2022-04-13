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В Германии пообещали поставить тяжелое вооружение Украине – депутат Бундестага

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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13 апреля, 16:14
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Как сказал депутат, логистически и с точки зрения времени это будет непростая задача
Маркус Фабер рассказал о поставках техники
Маркус Фабер рассказал о поставках техники / Фото: Коллаж: Сегодня

В Германии есть согласие на поставку тяжелого оружия Украине. Это решение поддерживает правительственная коалиция.

Об этом сообщил депутат Бундестага, эксперт правящей Свободной демократической партии по вопросам обороны Маркус Фабер, пишет "Европейская правда".

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"Германия теперь будет быстро поставлять в Украину тяжелую технику. Я рад, что нам во фракции СвДП удалось убедить в этом наших партнеров по коалиции", - отметил Фабер.

По его словам, он слышал только положительные заявления от всех задействованных министерств и коалиционных партнеров по поводу поставки вооружения.

"Конечно, это еще предстоит решить и реализовать. Но там, где есть единственная воля, всегда есть выход", – сказал Фабер.

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Но логистически и с точки зрения времени это будет непростая задача.

"Украинцам нужна наша материальная помощь, чтобы оградить свою республику от соседней диктатуры. Как и многие другие демократии во всем мире, мы предоставляем им ее", – отметил немецкий депутат.

США предоставят Украине "оружие, которое ей нужно"

США намерены предоставить Украине "оружие, которое ей нужно" для защиты от России, заявил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Администрация Байдена направит в Украину дополнительные партии вооружений, чтобы предотвратить захват Россией новых территорий и нападения российских войск на мирных жителей, которые Вашингтон назвал военными преступлениями.

"Мы собираемся предоставить Украине оружие, необходимое ей, чтобы дать отпор российским (войскам) и не дать им захватить больше городов и поселков, где они совершают… (военные) преступления", — сказал Салливан, выступая в программе телеканала ABC.

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