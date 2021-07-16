В Германии пропали без вести более тысячи человек после наводнения: есть погибшие

В результате проливных дождей и наводнений в Западной Германии погибли около 58 человек

Страна страдает после наводнения. Фото: коллаж "Сегодня"

В районе Арвайлер на западе Германии после наводнения около 1,3 тысяч человек пропали без вести. В пунктах временного размещения находятся более 3,5 тыс человек. Синоптики прогнозируют, что дожди не прекратятся еще по крайней мере два дня.

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Об этом сообщает Deutsche Welle.

На данный момент около 165 тысяч человек в Западной Германии остаются без электричества из-за наводнений. В зоне бедствия также не работает мобильная связь.

В результате проливных дождей и наводнений в Западной Германии погибли не менее 58 человек.

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден выразили соболезнования близким погибших во время совместной пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне.

"Я выражаю свое сочувствие и всем сердцем переживаю за людей, потерявших близких", - сказала Меркель.

Канцлер выразила опасения, что истинные масштабы трагедии станут ясны только в ближайшие дни.

Также свои соболезнования выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Глубоко опечален гибелью людей и серьезным ущербом, причиненным сильными ливнями и наводнениями в Германии. Я думаю о семьях и сообществах, пострадавших от этого ужасного стихийного бедствия. Мы поддерживаем дружественную Германию в этот тяжелый день", – написал он в Twitter.

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Ранее мы писали, что в Крыму из-за наводнения погибла женщина.

Напомним, во время масштабного наводнения затопило Ялтинский крокодиляриум.