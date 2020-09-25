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В Германии разработали самый быстрый в мире тест на коронавирус

25 сентября, 16:31

Денис Беспалов Денис Беспалов

Получить готовый результат можно непосредственно на месте проведения тестирования

Специалисты немецкого концерна Bosch разработали тест на коронавирус, который показывает результат уже через 39 минут. В настоящий момент это самый быстр ПЦР-тест на коронавирус в мире.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

Прибор предназначен для использования в мобильных центрах тестирования на станциях технического обслуживания на автострадах или в аэропортах. Получить готовый результат можно непосредственно на месте проведения тестирования.

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Тест-система состоит из самого прибора и съемных тестовых картриджей. Один картридж может проводить анализ пяти образцов одновременно. Точность диагностики составляет 98%.

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Новая тест-система разработана концерном Bosch в сотрудничестве с германской биотехнологической компанией R-Biopharm. К концу года концерн планирует увеличить производственные мощности до 1 млн тестов.

Ранее сообщалось, что украинские лаборатории могут проводить за неделю 130 тысяч тестов на коронавирус.

О том, как сделать тест на коронавирус дома, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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