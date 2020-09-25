В Германии разработали самый быстрый в мире тест на коронавирус

Специалисты немецкого концерна Bosch разработали тест на коронавирус, который показывает результат уже через 39 минут. В настоящий момент это самый быстр ПЦР-тест на коронавирус в мире.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Прибор предназначен для использования в мобильных центрах тестирования на станциях технического обслуживания на автострадах или в аэропортах. Получить готовый результат можно непосредственно на месте проведения тестирования.
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Тест-система состоит из самого прибора и съемных тестовых картриджей. Один картридж может проводить анализ пяти образцов одновременно. Точность диагностики составляет 98%.
Новая тест-система разработана концерном Bosch в сотрудничестве с германской биотехнологической компанией R-Biopharm. К концу года концерн планирует увеличить производственные мощности до 1 млн тестов.
Ранее сообщалось, что украинские лаборатории могут проводить за неделю 130 тысяч тестов на коронавирус.
О том, как сделать тест на коронавирус дома, смотрите в сюжете:
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