В Германии с июня откроют запись на вакцинацию от COVID: привившимся обещают льготы

Ангела Меркнль пообещала, что до конца лета всем жителям страны будет сделано предложение о прививке

В Германии не позднее конца июня собираются отменить приоритетную вакцинацию для представителей определенных возрастных групп, профессий и групп риска и откріть запись на прививку для всех желающих.

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Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает DW.

Канцлер уточнила, что это не значит все желающие сразу же будут привиты, но до конца лета всем жителям страны будет сделано предложение о прививке.

Кроме того власти Германии намерены отменить ряд ограничительных мер для жителей страны, получивших прививку от коронавируса, а также для перенесших коронавирусную инфекцию. В частности, им не нужно будет предъявлять отрицательный тест на COVID-19 при посещении парикмахерских, непродовольственных магазинов и других заведений, где сейчас его требуют.

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Также на вакцинированных и переболевших не будет распространяться правило обязательного карантина по возвращении из других стран.

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Напомним, во Франции после более чем трех недель локдауна начали ослаблять карантинные меры, открыв начальные школы и детские сады.

В Европейском Союзе рассчитывают, что смогут производить достаточное количество вакцин, чтобы достигнуть у взрослого населения коллективного иммунитета к середине июля.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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