В Германии создадут "тюрьму" для нарушителей карантина

Учреждение огородят забором, а за соблюдением правил будет следить полиция

/ Фото: Bild

На территории немецкой Саксонии создадут учреждение для "принудительного размещения" злостных нарушителей карантина.

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Об этом сообщает Bild.

Центр будет находится в городе Дрезден, сейчас власти решают, где именно можно расположить новое учреждение. Один из основных вариантов – здание центра приема беженцев в Штауффенбергалле.

Территорию "тюрьмы" огородят забором, а за соблюдением правил будет следить полиция. При этом о стоимости и условиях проживания информации пока что нет.

Отмечается, что нарушителей карантина будут задерживать, а затем, по решению суда, помещать в центр.

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"Процедура происходит поэтапно: предупреждение, штраф, судебный приказ", — рассказали в Министерстве социальных дел.

Как сообщалось ранее, в Германии из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации власти приняли решение продлить карантин до 31 января, который вступил в силу 16 декабря.

Кроме того, 30 декабря в стране стартовала кампания по массовой вакцинации населения от коронавируса.

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