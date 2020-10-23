В Германии вакцина от коронавируса может появиться до конца года

Германия планирует начать вакцинацию против коронавируса до конца года.
Об этом сообщает Inquirer.net.
Министерство здравоохранения планирует создать 60 специальных центров вакцинации, чтобы обеспечить хранение вакцин при надлежащей температуре.
Ранее министр здравоохранения Германии Йенс Спан, у которого в среду подтвердился коронавирус, сказал, что немецкая компания BioNTech близка к утверждению вакцины.
К слову, в прошлом месяце Германия выделила 745 миллионов долларов на финансирование биотехнологическим компаниям BioNTech и CureVac для ускорения работы над вакцинами против COVID-19 и расширение производственных мощностей в Германии.
Ранее мы писали, что бразильский институт заявляет, что китайская вакцина Sinovac оказалась безопасной. Сейчас она находится на поздней стадии испытаний в Бразилии, Индонезии и Турции.
Также напомним, в США фармакологическая компания остановила испытания вакцины от коронавируса.
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