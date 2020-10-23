В Германии вакцина от коронавируса может появиться до конца года

Германия планирует начать вакцинацию против коронавируса до конца года.

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Об этом сообщает Inquirer.net.

Министерство здравоохранения планирует создать 60 специальных центров вакцинации, чтобы обеспечить хранение вакцин при надлежащей температуре.

Ранее министр здравоохранения Германии Йенс Спан, у которого в среду подтвердился коронавирус, сказал, что немецкая компания BioNTech близка к утверждению вакцины.

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К слову, в прошлом месяце Германия выделила 745 миллионов долларов на финансирование биотехнологическим компаниям BioNTech и CureVac для ускорения работы над вакцинами против COVID-19 и расширение производственных мощностей в Германии.

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Ранее мы писали, что бразильский институт заявляет, что китайская вакцина Sinovac оказалась безопасной. Сейчас она находится на поздней стадии испытаний в Бразилии, Индонезии и Турции.

Также напомним, в США фармакологическая компания остановила испытания вакцины от коронавируса.

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