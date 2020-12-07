В Германии все регионы признали зонами риска по COVID-19

В Германии в воскресенье, 6 декабря, признали зонами риска по заражению коронавирусной инфекцией COVID-19 два последних региона, в которых до сегодняшнего дня были самые низкие показатели заражений коронавирусом в стране.

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Об этом сообщает DW.

В Германии населенный пункт входит в зону риска, если новые заражения превышают показатель в 50 случаев на 100 тысяч жителей в течение семи дней.

Земля Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии в воскресенье вошла в зону риска, так как за последние 7 дней там на 100 тыс. жителей пришлось 51,6 заражения, а новая инфекция обнаружена у 15 771 человека.

Ранее в этот же день в зону риска вошла и соседняя с ней федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания

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Кроме того, власти федеральной земли Баварияхотят с 9 декабря ужесточить антиэпидемиологические меры. В числе предполагаемых нововведений – запрет покидать дома без убедительных причин и введение комендантских часов в ночное время. На Рождество предусмотрены небольшие послабления, но они не коснутся новогодней ночи.

"К сожалению, ситуация серьезная. Мы должны делать больше", – заявил глава правительства Бавария Маркус Зёдер.

В Баварии вирус выявлен почти у 230 тыс. человек, около 4300 скончались.

Напомним, ранее Германия из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации продлила частичный локдаун до 10 января.

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