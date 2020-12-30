В Германии выявлено рекордное количество смертей от коронавируса за сутки

В Германии за прошлые сутки 1129 смертей от коронавируса.

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Об этом сообщает DW со ссылкой Институт инфекционных заболеваний Роберта Коха (RKI).

Это впервые, когда в стране зарегистрировано более тысячи ежедневных случаев смерти от COVID-19.

Большинство магазинов, а также бары, клубы и рестораны в Германии закрыты. Кроме этого, также школы и детские сады. Жесткий карантин будет действовать в стране до 10 января.

Германия, как и многие другие страны ЕС, также начала проводить вакцинацию с 27 декабря, первыми на очереди – пожилые люди и медицинские работники.

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Ожидается, что федеральное правительство и правительства штатов обсудят дальнейшие действия 5 января.

Ранее мы писали, что в США обнаружили первый случай "британского" штамма коронавируса.

Напомним, что американская биотехнологическая компания Novavax заявила о начале третьего заключительного этапа исследования эффективности своей вакцины против коронавируса PREVENT-19 в США и Мексике.

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